Mercato : Le PSG dégaine une offre «un peu étrange» !

Après avoir recruté Lucas Chevalier, le PSG espère désormais se séparer de Gianluigi Donnarumma, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Pourtant, initialement, le club de la capitale a formulé une offre de prolongation à l'Italien. Une proposition qui n'a visiblement pas manqué d'étonner l'agent de Donnarumma, Enzo Raiola.

C'est aujourd'hui acté : le PSG veut se séparer de Gianluigi Donnarumma. Pourtant, il y a quelques semaines encore, il était question d'une prolongation pour l'Italien, entré dans sa dernière année de contrat. Le club de la capitale avait alors formulé une offre à Donnarumma, modifiant notamment son salaire pour l'adapter avec la nouvelle politique au PSG, à savoir une base fixe et différentes primes individuelles et collectives.

« Ils ont insisté sur un nouveau format de contrat » Ce mercredi, pour Sport Mediaset, Enzo Raiola est d'ailleurs revenu sur cette offre de prolongation formulée par le PSG. C'est ainsi que l'agent de Gianluigi Donnarumma a expliqué : « Nous n'avons jamais pu formuler de demandes. Ils ont insisté sur un nouveau format de contrat que les autres joueurs ayant renouvelé leur contrat acceptaient également ».