Mercato : «Il ne dira pas non», un champion du monde arrive à l'OM ?

Après avoir recruté CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l'OM chercherait encore à se renforcer dans le secteur défensif. C'est ainsi que la dernière rumeur a fait notamment état d'un intérêt du club phocéen pour Benjamin Pavard. Aujourd'hui à l'Inter Milan, le champion du monde 2018 serait en instance de départ et rejoindre l'OM ne lui déplairait pas.

Actuellement, l'OM en est à 6 recrues lors de ce mercato estival. Mais le recrutement n'est pas terminé au sein du club phocéen, où on cherche encore des renforts pour Roberto De Zerbi. Du sang neuf est notamment toujours espéré en défense et cela pourrait être réglé avec l'arrivée... de Benjamin Pavard. En effet, l'OM ferait visiblement partie des clubs intéressés par l'international français de l'Inter Milan.

Un salaire XXL en Arabie Saoudite ? Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Loïc Tanzi s'est exprimé sur l'avenir de Benjamin Pavard et l'intérêt de l'OM. Dans un premier temps, le journaliste a expliqué à propos du joueur de l'Inter Milan : « NEOM, Galatasaray, le LOSC et l’OM intéressés par Pavard ? NEOM, il y a une proposition concrète aujourd’hui de l’Arabie Saoudite. Il n’a pour l’instant pas ouvert la porte à un départ en Arabie saoudite mais ce n’est pas terminé. C’est une proposition salariale énorme. Il est dans les plus gros salaires du championnat. Galatasaray, ils sont là, mais financièrement le transfert est compliqué ».