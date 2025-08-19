Mercato - OM : Tensions avec Benatia, c'est la rupture !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec l'OM, Azzedine Ounahi serait sur le départ. Toutefois, l'international marocain refuserait de signer n'importe où. Désirant rejoindre un club où il pourra se développer professionnellement, Azzedine Ounahi a eu un gros désaccord avec Medhi Benatia. A tel point que les deux hommes ont mis fin à leur collaboration.

Arrivé à l'OM en janvier 2023, Azzedine Ounahi ne devrait plus porter le maillot marseillais. Alors que Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui, l'international marocain doit se trouver un nouveau club s'il souhaite jouer en 2025-2026. Toutefois, Azzedine Ounahi ne compte pas aller n'importe où.

Benatia-Ounahi : Un clash a éclaté Selon les informations d'Africa Foot, Azzedine Ounahi souhaite évoluer dans un championnat compétitif, privilégiant son développement sportif. Une position stricte qui a provoqué un clash avec Medhi Benatia.