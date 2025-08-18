Mercato - OM : Une offre va partir pour cet international marocain !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'OM, Azzedine Ounahi devrait prendre le large lors de ce mercato estival. Alors que Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui, l'international marocain pourrait rejoindre Girona. En effet, le club espagnol serait sur le point de formuler une offre à hauteur de 5M€, plus bonus.

Lors du mercato hivernal 2023, l'OM a déboursé environ 8M€ pour arracher Azzedine Ounahi au SCO d'Angers. Deux ans et demi plus tard, le milieu de terrain de 25 ans est condamné à quitter le club olympien.

OM : Girona va repasser à l'assaut pour Ounahi Alors qu'il n'entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi pour cette saison, Azzedine Ounahi est poussé vers la sortie par la direction de l'OM. Alerté par la situation de l'international marocain, Girona serait sur le point de repasser à l'offensive.