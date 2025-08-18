OM : Transfert imminent, le verdict tombe !

Axel Cornic

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato estival, Jonathan Rowe semble plus qu’isolé que jamais à l’Olympique de Marseille. L’ailier anglais aurait eu une altercation assez importante avec Adrien Rabiot après la première défaite de la saison et désormais, son transfert semble plus que jamais possible.

Les prochains jours s’annoncent agités du côté de Marseille. Défaits par le Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1 (0-1), les hommes de Roberto De Zerbi sont déjà dos au mur. Et pour ne rien arranger les tensions se feraient de plus en plus nombreuses au sein du vestiaire de l’OM...

Rowe déjà sur le départ ? Le clash entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a beaucoup fait parler, avec ce dernier qui pourrait bien avoir joué son dernier match avec l’OM. Son départ est annoncé et il pourrait bien se confirmer, avec l’AS Roma qui pousserait pour s’attacher ses services. La Gazzetta dello Sport assure en effet que Gian Piero Gasperini aurait réclamé son transfert, à la suite de l’échec rencontré sur la piste Jadon Sancho.