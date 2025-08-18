OM - Clash avec Rabiot : Il demande son transfert !

Axel Cornic

La saison a très mal commencé pour Roberto De Zerbi et ses hommes, avec une défaite lors de la première journée de Ligue 1, face au Stade Rennais (0-1). De quoi déjà enflammer le vestiaire de l’Olympique de Marseille, avec notamment une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui pourrait bien être synonyme de départ pour ce dernier.

Tout le monde attendait avec impatience cette deuxième saison de l’OM version Roberto De Zerbi, avec un nouveau mercato ambitieux. Mais les choses ont mal commencé, puisque les Marseillais ont déjà connu la défaite, qui plus est sur sa pelouse du stade Vélodrome. Et ce match a déjà laissé des grosses traces, avec une première polémique qui fait rage du côté de Marseille.

Ça a pété dans le vestiaire de l’OM Plusieurs sources parlent de tensions au sein du vestiaire marseillais, à la suite de cette première défaite de la saison face au Stade Rennais. L’Equipe parle en effet d’une vive altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, le premier reprochant au second de ne pas avoir fait assez d’efforts défensifs. Un clash qui pourrait totalement relancer l’avenir de l’ailier anglais, souvent annoncé proche d’un départ de l’OM depuis le début de ce mercato estival.