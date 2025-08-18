Plusieurs transferts se préparent, le Paris FC va mettre le feu sur le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À deux semaines de la fin du mercato estival, le Paris FC a bouclé les arrivées de quatre nouveaux joueurs, dont Willem Geubbels, dernière recrue en date. Mais la défaite face à Angers (0-1) dimanche a rappelé que le club n’était pas encore suffisamment armé pour la Ligue 1, ce dont a conscience l’entraîneur Stéphane Gilli.

Le Paris FC compte quatre nouveaux joueurs dans son effectif à deux semaines de la fin du mercato estival, avec Nhoa Sangui (Stade de Reims, latéral gauche), Moses Simon (FC Nantes, ailier gauche), Otavio (FC Porto, défenseur central) puis Willem Geubbels (FC Saint-Gall, avant-centre), dont l’arrivée fut annoncée ce dimanche. Le club de la capitale est encore loin d’avoir fini ses emplettes, un renforcement nécessaire au vu de la première journée de Ligue 1.

« Il nous faut encore du monde » Battu par Angers (0-1), le PFC a encore besoin de nouvelles têtes pour faire bonne figure dans l’élite et répondre aux attentes, le club n’étant pas un promu comme un autre grâce à la présence de la famille Arnault à sa tête. « On est conscients qu'il nous faut encore du monde, a reconnu l’entraîneur Stéphane Gilli dimanche, en conférence de presse, dans des propos rapportés par L'Equipe. Le club, les dirigeants y travaillent et jusqu'ici, ce qu'on a fait est cohérent. On sait exactement ce dont on a besoin. On ne veut pas se tromper sur les recrues, notamment dans l'état d'esprit ».