Mercato - PSG : Un transfert XXL sur le point d'être bouclé, ça brûle !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a réalisé deux gros investissements, en misant 55M€ sur Lucas Chevalier et 66M€ sur Illya Zabarnyi. Toutefois, très prochainement, c’est pour une grosse vente que le club de la capitale pourrait faire parler de lui. En effet, Randal Kolo Muani serait sur le point de rejoindre la Vieille Dame et cela pourrait rapporter 60M€ à Paris.

Dernièrement, le mercato du PSG a pris une autre tournure. Alors que seul le jeune Renato Marin était arrivé gratuitement de l’AS Rome, le champion de France a décidé d’accélérer et de conclure deux gros transferts. Luis Campos a offert Lucas Chevalier à Luis Enrique pour 55M€ bonus compris et Illya Zabarnyi a suivi peu de temps après pour un transfert qui pourrait atteindre les 66M€.

Le PSG veut maintenant dégraisser Avec ces trois arrivées, le mercato estival du PSG semble terminé, sauf opportunité en or. Désormais, le club de la capitale souhaite dégraisser son effectif et cela a déjà commencé. Dimanche, Paris a annoncé le transfert définitif de Nordi Mukiele contre un chèque de 12M€. Après le défenseur français, d’autres départs devraient suivre.