Mercato - PSG : Un transfert XXL sur le point d'être bouclé, ça brûle !

Cet été, le PSG a réalisé deux gros investissements, en misant 55M€ sur Lucas Chevalier et 66M€ sur Illya Zabarnyi. Toutefois, très prochainement, c’est pour une grosse vente que le club de la capitale pourrait faire parler de lui. En effet, Randal Kolo Muani serait sur le point de rejoindre la Vieille Dame et cela pourrait rapporter 60M€ à Paris.
Dernièrement, le mercato du PSG a pris une autre tournure. Alors que seul le jeune Renato Marin était arrivé gratuitement de l’AS Rome, le champion de France a décidé d’accélérer et de conclure deux gros transferts. Luis Campos a offert Lucas Chevalier à Luis Enrique pour 55M€ bonus compris et Illya Zabarnyi a suivi peu de temps après pour un transfert qui pourrait atteindre les 66M€.
Le PSG veut maintenant dégraisser
Avec ces trois arrivées, le mercato estival du PSG semble terminé, sauf opportunité en or. Désormais, le club de la capitale souhaite dégraisser son effectif et cela a déjà commencé. Dimanche, Paris a annoncé le transfert définitif de Nordi Mukiele contre un chèque de 12M€. Après le défenseur français, d’autres départs devraient suivre.
Kolo Muani est tout proche de la Juventus de Turin
Parmi les candidats au départ cet été, on retrouve notamment Randal Kolo Muani. Luis Enrique ne compte pas sur l’attaquant et cela tombe bien, son transfert serait imminent. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, l’ancien Nantais va s’engager dans les prochains jours, voire prochaines heures avec la Juventus de Turin. L’opération prendra la forme d’un prêt payant avec une option d’achat qui deviendra obligatoire sous certaines conditions et au total le PSG devrait toucher environ 60M€ dans cette affaire. Une belle somme, mais qui est toutefois bien en deçà du prix qu’avait payé le champion de France il y a deux ans pour faire venir RKM de Francfort. Les dirigeants parisiens avaient déboursé environ 95M€, ce qui fait toujours du Français la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club de la capitale, derrière Neymar et Kylian Mbappé.