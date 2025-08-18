Une recrue «incroyable» rejoint le PSG : Ce joueur de Luis Enrique annonce du lourd à venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé de Bournemouth pour 66M€ (bonus compris) il y a quelques jours, Illya Zabarnyi a disputé dimanche soir l’intégralité de la rencontre face à Nantes (1-0). Au coup de sifflet final, Lucas Beraldo se montrait déjà sous le charme de son nouveau coéquipier au Paris Saint-Germain, tout comme Luis Enrique.

Ce dimanche, Illya Zabarnyi a disputé son premier match sous les couleurs du PSG, profitant du turnover décidé par Luis Enrique. Des débuts encourageants pour l’international ukrainien, qui a débarqué cette semaine dans la capitale en provenance de Bournemouth dans le cadre d’un transfert estimé à 66M€ bonus compris. Après la partie, Lucas Beraldo a tenu des propos élogieux à l’égard de son nouveau coéquipier.

« Zabarnyi va nous apporter beaucoup de choses » « C'est un joueur incroyable, s’est enflammé l’international brésilien du PSG. Il va s'adapter avec beaucoup de facilité et nous apporter beaucoup de choses et nous aider. En retour, on va l'aider à ce qu'il se sente à la maison le plus rapidement possible. »