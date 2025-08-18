Donnarumma - PSG : Le gros problème à 15M€ !

Alexis Brunet

Pour le moment, Gianluigi Donnarumma est toujours un joueur du PSG, mais pour combien de temps ? Le portier est pisté notamment par Manchester City, qui doit d’abord vendre Ederson avant de passer à l’offensive. Galatasaray a d’ailleurs offert 10M€ pour le Brésilien, mais les Skyblues réclament pas moins de 25M€ pour laisser partir le joueur de 32 ans.

Le destin est parfois cruel et Gianluigi Donnarumma peut en témoigner. Alors que l’Italien est pour beaucoup dans le titre parisien en Ligue des champions fin mai dernier, il est poussé dehors par le club de la capitale seulement quelques mois plus tard. Luis Enrique a décidé qu’il ne comptait plus sur lui et il a fait venir Lucas Chevalier pour le remplacer.

Donnarumma est dans le viseur de Manchester City Dans son malheur, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas avoir trop de mal à se trouver un nouveau point de chute, vu sa saison dernière. L’international italien est d’ailleurs déjà en négociations avancées avec Manchester City. Manchester United garde également un œil sur lui, comme le Bayern Munich ou bien Galatasaray dans une moindre mesure.