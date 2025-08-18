Mercato : Le PSG sur le point de toucher un chèque inattendu ?

Alexis Brunet

En cette fin de mercato, le PSG cherche à dégraisser son effectif et donc à récolter un peu d’argent. Le club de la capitale a déjà vendu Nordi Mukiele et Randal Kolo Muani devrait suivre. Paris pourrait également récolter un beau chèque grâce à la possible vente d’Ismaël Gharbi, qui évolue actuellement à Braga. Explication.

Après avoir dépensé beaucoup d’argent ces derniers jours sur le mercato (Chevalier et Zabarnyi pour 121M€ bonus compris), le PSG pourrait être beaucoup plus sage en cette fin de mercato. Le club de la capitale aurait d’ailleurs fini son marché des transferts dans le sens des arrivées et il ne devrait y avoir des mouvements que sous la forme de départs.

Le PSG a déjà vendu Mukiele Le PSG veut donc dégraisser et cela a déjà commencé. Dimanche, le club de la capitale a annoncé le départ définitif de Nordi Mukiele. Le défenseur s’est engagé avec Sunderland et le transfert a rapporté 12M€ au club de la capitale. Par la suite, Randal Kolo Muani devrait suivre, lui qui est annoncé tout proche d’un retour à la Juventus de Turin.