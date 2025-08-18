Mercato : Le chèque de 70M€ qui va faire plaisir au PSG !

Alexis Brunet

La Juventus de Turin est en pleine effervescence sur le mercato. Le club italien s’active pour vendre certains éléments et en acheter d’autres derrière. D’ailleurs, la Vieille Dame serait toute proche de vendre Nico Gonzalez et Douglas Luiz, ce qui pourrait lui rapporter 70M€ maximum. Une somme qui sera directement réinvestie pour faire venir l’attaquant du PSG, Randal Kolo Muani.

Le PSG semble être entré dans la dernière phase de son mercato. Le club de la capitale a recruté trois joueurs (Renato Marin, Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier) mais maintenant c’est au niveau des ventes que Luis Campos s’active. Dimanche, le conseiller football parisien a d’ailleurs bouclé le transfert définitif de Nordi Mukiele vers Sunderland contre un chèque de 12M€.

Le PSG et la Juventus de Turin discutent pour Kolo Muani Après Nordi Mukiele, le prochain à quitter le PSG pourrait bien être Randal Kolo Muani. En effet, le Français est dans le viseur de la Juventus, qui négocie depuis maintenant plusieurs semaines avec Paris. L’opération devrait se boucler très prochainement, grâce à un gros chèque.