Transfert à 100M€ : Ce pote de Mbappé lâche sa réponse au PSG !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a déjà bouclé les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, mais un quatrième renfort ne serait pas à exclure avant la fin du mercato. Le club de la capitale s’intéresse notamment à Rodrygo, tout comme Al-Nassr. Avantage Paris dans ce dossier, car le Brésilien voudrait continuer à évoluer en Europe.

Dimanche soir, sur la pelouse du FC Nantes, Illia Zabarnyi a fait ses grands débuts avec le PSG. Le solide Ukrainien, arrivé de Bournemouth contre un chèque de 66M€ bonus compris, s’en est très bien sorti pour sa grande première, en étant efficace et sobre. Derrière lui, il pouvait compter sur Lucas Chevalier, qui disputait lui sa deuxième rencontre avec le club de la capitale, après la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Renato Marin, la troisième recrue parisienne de l’été, se trouvait elle sur le banc.

Le PSG piste Rodrygo Pour le moment, ils sont donc trois à avoir rejoint le PSG cet été, mais ce total pourrait augmenter avant la fin du mercato. En effet, le club de la capitale n’exclut pas la possibilité de recruter un attaquant polyvalent supplémentaire. Luis Campos aurait d’ailleurs des vues sur un joueur du Real Madrid, Rodrygo. Ce dernier est en manque de temps de jeu en Espagne et l’idée d’un nouveau challenge à Paris pourrait lui plaire.