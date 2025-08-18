Il signe au PSG, c’est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de très longues semaines de négociations, le PSG a enfin obtenu la signature d'Illia Zabarnyi qui s'est officiellement engagé à Paris mardi dernier. Et l'international ukrainien a d'ailleurs pu faire ses débuts dimanche soir lors de la victoire à Nantes (1-0). L'occasion pour l'ancien roc de Bournemouth d'être impressionné par l'ambiance mise par les fans parisiens.

Transféré définitivement au PSG mardi, Illia Zabarnyi était arrivé trop tardivement pour prétendre à une place dans le groupe parisien qui se déplaçait à Udine pour affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe le lendemain. Par conséquent, l'international ukrainien a du attendre dimanche et la première journée de Ligue 1 pour faire ses grands débuts avec le club de la capitale. Et pour les débuts de son nouveau défenseur, le PSG s'est imposé à Nantes (1-0). Zabarnyi n'a d'ailleurs pas caché qu'il était impressionné par l'ambiance pour ses premiers pas.

«Il y a des joueurs incroyables» « C'est différent (de son précédent club, Bournemouth), mais j'aime jouer dans des équipes qui ont la possession. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis plutôt bien senti. Les supporters étaient présents, ils n'ont pas arrêté de chanter. Je ne connais pas mes coéquipiers depuis très longtemps, mais il y a des joueurs incroyables. Pour moi, ça a été très long (les négociations), je suis heureux d'être ici », assure-t-il au micro de Ligue1+ avant de poursuivre.