Transferts : L’OM dégaine une offre, un joueur de l’Algérie veut signer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille veut enrôler un milieu de terrain avant la fin du mercato estival et cible en priorité Ismaël Bennacer. La presse italienne confirme ce lundi des discussions en cours avec l’AC Milan au sujet de l’international algérien, qui souhaite quant à lui revenir dans la cité phocéenne.

« Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront ». Avant la reprise de la Ligue 1, et cette défaite sur la pelouse du Stade Rennais (0-1), Roberto De Zerbi n’avait pas caché que des mouvements étaient encore attendus par l’OM. Après CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, le club phocéen souhaite notamment mettre la main sur un latéral gauche, un défenseur axial et un milieu de terrain.

L’OM veut Bennacer Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’OM a déjà identifié son renfort pour l’entrejeu en souhaitant rapatrier Ismaël Bennacer après son prêt la saison dernière. Une nouvelle offre a récemment été dégainée pour convaincre l’AC Milan, les Marseillais espérant récupérer l’international algérien sous la forme d’un nouveau prêt. La formation italienne n’avait pas donné suite à cette proposition.