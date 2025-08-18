Transferts : L’OM dégaine une offre, un joueur de l’Algérie veut signer !

L’Olympique de Marseille veut enrôler un milieu de terrain avant la fin du mercato estival et cible en priorité Ismaël Bennacer. La presse italienne confirme ce lundi des discussions en cours avec l’AC Milan au sujet de l’international algérien, qui souhaite quant à lui revenir dans la cité phocéenne.
« Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront ». Avant la reprise de la Ligue 1, et cette défaite sur la pelouse du Stade Rennais (0-1), Roberto De Zerbi n’avait pas caché que des mouvements étaient encore attendus par l’OM. Après CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, le club phocéen souhaite notamment mettre la main sur un latéral gauche, un défenseur axial et un milieu de terrain.
L’OM veut Bennacer
Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’OM a déjà identifié son renfort pour l’entrejeu en souhaitant rapatrier Ismaël Bennacer après son prêt la saison dernière. Une nouvelle offre a récemment été dégainée pour convaincre l’AC Milan, les Marseillais espérant récupérer l’international algérien sous la forme d’un nouveau prêt. La formation italienne n’avait pas donné suite à cette proposition.
L’international algérien souhaite revenir à Marseille
Le dossier Bennacer reste ouvert à Marseille puisque la Gazzetta dello Sport confirme dans ses colonnes du jour que l’OM est revenu à la charge ces derniers jours pour Ismaël Bennacer, qui souhaite quant à lui retrouver Roberto De Zerbi dans la cité phocéenne. Reste à voir si un accord sera trouvé avant la fin du mercato estival.