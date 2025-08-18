«Très long» : Panique total pour un transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Priorité de l'été du côté du PSG, Illia Zabarnyi était même attendu dès le début du mercato à Paris, au point que sa présence lors de la Coupe du monde des clubs était envisagé. Il a finalement fallu attendre le 12 août pour que le PSG trouve un accord avec Bournemouth. Et l'Ukrainien a trouvé le temps très long comme il le raconte après sa grande première dimanche soir à Nantes.

Il y a quelques jours, le PSG officialisait le transfert d'Illia Zabarnyi, recruté pour 66M€, bonus compris, en provenance de Bournemouth. Mais les négociations ont été très longues à aboutir puisque dès le début du mois de juin, l'international ukrainien était annoncé comme la priorité parisienne, au point que sa présence dans le groupe pour la Coupe du monde des clubs soit espérée. Finalement il aura fallu attendre le 12 août pour voir Zabarnyi rejoindre le PSG. Et après sa grande première sous le maillot parisien dimanche à Nantes, il a reconnu qu'il avait trouvé le temps long.

Zabarnyi a trouvé le temps long avant son transfert « Pour moi, ça a été très long (les négociations), je suis heureux d'être ici. Tout le monde essaie de me mettre dans les meilleures conditions, tout va bien. C'est un grand club, je dois gagner tous les duels, tous les ballons, je sens qu'il y a un écart (par rapport à son précédent club, Bournemouth). Mais j'aime être sous pression, ça me fait grandir et progresser. Mon but est d'aider mon club et mes équipiers, de me battre pour eux en Ligue des champions ou ailleurs », a-t-il expliqué au micro de Ligue1+.