Mercato : Luis Enrique annonce la fin, le PSG en danger ?

La rédaction

Le PSG a entamé sa saison 2025/2026 avec un sacre en Supercoupe d'Europe et une victoire pour sa première en Ligue 1 sur la pelouse du FC Nantes dimanche soir (1-0). Avant la rencontre opposant le club parisien aux Nantais, Luis Enrique affirmait ne pas avoir besoin d'autres renforts en cette fin de mercato. Est-ce un mauvais choix selon vous pour le PSG ? C'est notre sondage du jour !

Pendant la première quinzaine de ce mois d'août, le PSG a officiellement annoncé les venues de Lucas Chevalier et d'Illia Zabarnyi qui ont tous deux déjà fait leurs grands débuts. Contre Tottenham mercredi dernier pour le nouveau gardien recruté pour 55M€ bonus compris (2-2 puis 4-3 aux tirs au but pour la Supercoupe d'Europe) et ce dimanche face à Nantes concernant le défenseur ukrainien arrivé contre un chèque de 63M€ en comprenant les divers bonus convenus avec Bournemouth.

«Il n'y a aucune négociation entre le PSG et Rodrygo» Et maintenant ? Le Paris Saint-Germain compte trois recrues, Renato Marin étant la première de l'été. En cas de départ sur le front de l'attaque, RMC Sport a récemment fait savoir que Maghnes Akliouche ou Rodrygo Goes pourraient être un invité de dernière minute du mercato du PSG. Concernant le joueur du Real Madrid, le journaliste Fabrizio Romano tenait le discours suivant sur sa chaîne YouTube. « Le PSG pourrait s'intéresser à Rodrygo. Mais Rodrygo est très content de rester au Real Madrid, il veut se battre pour sa place. Il est totalement concentré sur le Real Madrid. Mais au PSG, si Barcola décide de partir, si Liverpool s'attaque à lui, Rodrygo pourrait être une option. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a aucune négociation entre le PSG et Rodrygo, entre le PSG et le Real, entre Liverpool et Barcola et entre Liverpool et le PSG ».