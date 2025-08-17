Transfert au Paris FC : «J'ai tout donné», l'annonce historique dans les médias !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Moses Simon (30 ans) a fait le tour de la question au FC Nantes. Entre les batailles pour le maintien ou encore le sacre en Coupe de France, le Nigérian a tout connu et surtout tout donné de ses propres mots au Parisien. Transféré au Paris FC, Simon a fait une prédiction audacieuse sur l'empreinte qu'il compte y laisser.

Six saisons à la Beaujoire. Voici le temps passé par Moses Simon dans la Loire avec un sacre en Coupe de France en 2022 notamment. L'ailier nigérian a soufflé sa 30ème bougie le 12 juillet dernier. Une nouvelle décennie pour lui qui signifie un nouveau chapitre dans sa carrière. Simon a choisi le Paris FC, racheté par la famille Arnault et tout juste promu en Ligue 1.

«J’ai tout donné pour Nantes» En interview avec Le Parisien, Moses Simon s'est attardé sur son départ du FC Nantes où il garde un gros souvenir dont la consécration en Coupe de France. « Que garderez-vous de Nantes ? Ma relation avec les supporters, mes coéquipiers, le staff, la ville et bien sûr, notre victoire en Coupe de France en 2022. J’ai tout donné pour Nantes ».