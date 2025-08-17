«Un départ est inévitable» : Coup de pression sur le mercato, le Paris FC fait le ménage !

Amadou Diawara

Après avoir officialisé les transferts de Nhoa Sangui, Moses Simon, Otavio et de Willem Geubbels, le Paris FC compterait s'offrir trois nouveaux joueurs. En parallèle, le club présidé par Pierre Ferracci compterait se débarrasser de ses indésirables. D'ailleurs, Stéphane Gilli a déjà informé les personnes concernées qu'elles devaient se trouver un nouveau point de chute cet été.

Promu en Ligue 1, le Paris FC s'est activé sur le mercato pour se donner un maximum de chances de se maintenir dans l'élite. En effet, le club présidé par Pierre Ferracci s'est attaché les services de quatre nouveaux joueurs depuis l'ouverture du marché, qui a eu lieu le 16 juin. En effet, Nhoa Sangui, Moses Simon, Otavio et Willem Geubbels sont de nouveaux joueurs du PFC.

«J’ai dit à certains qu’ils n’auraient pas de temps de jeu» Avant l'officialisation du transfert de Willem Geubbels, Stéphane Gilli a annoncé que le Paris FC avait pour objectif de recruter sept joueurs au total. « Le mercato est peut-être un peu plus long que prévu, mais on travaille intelligemment sans se précipiter. Je ne parle que des joueurs qui sont sous contrat, mais on voulait six-sept recrues, il en manque donc trois ou quatre », a révélé le coach du PFC dans des propos rapportés par RMC Sport. A en croire le média français, le club parisien compterait recruter un milieu de terrain (Amadou Haïdara ?) et un latéral droit en plus de Kevin Trapp. L'ancien gardien du PSG étant supposé faire son retour dans la capitale français d'ici quelques jours, et ce, pour devenir la doublure d'Obed Nkambadio.