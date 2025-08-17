Transfert avorté au PSG, c’est le choc à l’étranger !

Cet été, le PSG pensait frapper un gros coup sur le mercato estival. Le club parisien était tout proche de boucler l’arrivée du prodige argentin Franco Mastantuono. Mais finalement, le Real Madrid a débarqué dans le dossier et a conclu la venue du milieu offensif. Récemment officialisé par le club espagnol, le phénomène de 18 ans est déjà sous le choc parmi les stars merengue.
Le PSG n’est pas passé loin de frapper très fort sur ce mercato. Ce n’est plus un secret, mais depuis deux ans, le club de la capitale est très attentif au marché des jeunes talents explosant aux quatre coins du monde. Né en 2007, Franco Mastantuono a rapidement tapé dans l’œil des dirigeants parisiens, qui avaient trouvé un accord avec le numéro 30 de River Plate pour un transfert cet été.
Le PSG a manqué de peu le transfert de Franco Mastantuono
Franco Mastantuono était prêt à rejoindre le PSG, et avait même discuté avec Luis Enrique, et semblait emballé. Mais finalement, c’est le Real Madrid qui a bouclé le dossier. Arrivé sur le tard, le club espagnol a rapidement gagné les faveurs de l’Argentin, et finalisé le deal contre un gros montant de 63M€. Lors de sa présentation officielle ce jeudi à l’occasion de ses 18 ans, l’Argentin a tenu à remercier le PSG et Luis Enrique pour leur intérêt à son égard.
« La vitesse, c’est un rythme très élevé »
« Plusieurs clubs se sont intéressés à moi, je leur témoigne tout mon respect. J'ai parlé avec Luis Enrique et il a été très clair avec moi. Je le félicite pour le titre remporté hier soir », confiait ce dernier. Ayant pris part à ses premières séances d’entraînement au Real Madrid, Franco Mastantuono semble déjà impressionné par ses nouveaux coéquipiers. « La qualité de mes coéquipiers. La vitesse, c’est un rythme très élevé, ce qui est super, car jouer avec les meilleurs te rend meilleur », a lâché le crack argentin à Real Madrid TV.