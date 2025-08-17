Transfert avorté au PSG, c’est le choc à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pensait frapper un gros coup sur le mercato estival. Le club parisien était tout proche de boucler l’arrivée du prodige argentin Franco Mastantuono. Mais finalement, le Real Madrid a débarqué dans le dossier et a conclu la venue du milieu offensif. Récemment officialisé par le club espagnol, le phénomène de 18 ans est déjà sous le choc parmi les stars merengue.

Le PSG n’est pas passé loin de frapper très fort sur ce mercato. Ce n’est plus un secret, mais depuis deux ans, le club de la capitale est très attentif au marché des jeunes talents explosant aux quatre coins du monde. Né en 2007, Franco Mastantuono a rapidement tapé dans l’œil des dirigeants parisiens, qui avaient trouvé un accord avec le numéro 30 de River Plate pour un transfert cet été.

Le PSG a manqué de peu le transfert de Franco Mastantuono Franco Mastantuono était prêt à rejoindre le PSG, et avait même discuté avec Luis Enrique, et semblait emballé. Mais finalement, c’est le Real Madrid qui a bouclé le dossier. Arrivé sur le tard, le club espagnol a rapidement gagné les faveurs de l’Argentin, et finalisé le deal contre un gros montant de 63M€. Lors de sa présentation officielle ce jeudi à l’occasion de ses 18 ans, l’Argentin a tenu à remercier le PSG et Luis Enrique pour leur intérêt à son égard.