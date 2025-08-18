PSG : La femme d’un joueur en plein scandale, des déclarations chocs dévoilées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé au PSG cet été, Illia Zabarnyi fait déjà parler de lui. Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine continue de faire rage, le défenseur ukrainien doit désormais cohabiter avec Matvey Safonov. Une cohabitation qui fait polémique à l’est de l’Europe. Et les déclarations d’Angelina Zabarnaya, la femme du joueur, ne risquent pas d’apaiser la situation...

Illia Zabarnyi n’aura pas mis longtemps à faire ses débuts sous le maillot du PSG. Recruté pour 63M€ en provenance de Bournemouth, le défenseur ukrainien a immédiatement été titularisé lors de la première journée de Ligue 1 face à Nantes (0-1). Mais si sportivement, tout semble bien se passer, la situation est bien plus tendue en coulisses, notamment à cause de propos tenus par sa compagne, Angelina Zabarnaya, sur Telegram.

Nouvelle polémique avec Zabarnyi Angelina Zabarnaya n’a pas hésité à publier un message ouvertement hostile envers les Russes : « C’est dommage qu’ils ne puissent pas être effacés de la surface de la planète à jamais. ». Peu après, elle a récidivé : « Oh mon Dieu, comme ces ordures sont offensées ! Il n'y a qu'une seule vérité : le monde entier déteste ! Peu importe à quel point ils essaient de l'ignorer. Les terroristes n'ont pas le droit d'exister ni d'être bien traités ».