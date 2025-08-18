PSG : La femme d’un joueur en plein scandale, des déclarations chocs dévoilées

Arrivé au PSG cet été, Illia Zabarnyi fait déjà parler de lui. Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine continue de faire rage, le défenseur ukrainien doit désormais cohabiter avec Matvey Safonov. Une cohabitation qui fait polémique à l’est de l’Europe. Et les déclarations d’Angelina Zabarnaya, la femme du joueur, ne risquent pas d’apaiser la situation...
Illia Zabarnyi n’aura pas mis longtemps à faire ses débuts sous le maillot du PSG. Recruté pour 63M€ en provenance de Bournemouth, le défenseur ukrainien a immédiatement été titularisé lors de la première journée de Ligue 1 face à Nantes (0-1). Mais si sportivement, tout semble bien se passer, la situation est bien plus tendue en coulisses, notamment à cause de propos tenus par sa compagne, Angelina Zabarnaya, sur Telegram.
Nouvelle polémique avec Zabarnyi
Angelina Zabarnaya n’a pas hésité à publier un message ouvertement hostile envers les Russes : « C’est dommage qu’ils ne puissent pas être effacés de la surface de la planète à jamais. ». Peu après, elle a récidivé : « Oh mon Dieu, comme ces ordures sont offensées ! Il n'y a qu'une seule vérité : le monde entier déteste ! Peu importe à quel point ils essaient de l'ignorer. Les terroristes n'ont pas le droit d'exister ni d'être bien traités ».
La femme de Zabarnyi a supprimé les messages
Ces deux messages ont depuis été supprimés par la femme de Zabarnyi. Mais ils exposent davantage son mari, déjà dans une situation délicate au PSG, où il doit cohabiter avec Matvey Safonov, de nationalité russe.