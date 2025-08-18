PSG : «C'est parfait pour moi», le changement de Luis Enrique fait fureur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté à l'été 2022, Vitinha fait partie des grandes satisfactions de l'effectif de Luis Enrique depuis son arrivée au club. Le Portugais est devenu incontournable au milieu de terrain et fait pleinement partie des projets de l'entraîneur espagnol. Il aime beaucoup son rôle sur le terrain et le réalise avec beaucoup d'efficacité assez régulièrement. Avant la reprise de la Ligue 1, il s'est confié sur son rôle de sentinelle sur le terrain.

Avec déjà 154 matches au compteur en 3 ans, Vitinha est assurément l'un des joueurs les plus utilisés au PSG. Le Portugais est à l'aise au milieu de terrain dans cette équipe menée par Luis Enrique. L'entraîneur espagnol a bâti une grande équipe basée sur le collectif pour triompher en Ligue des champions. Vitinha a été bien sûr l'un des principaux artisans de ce premier sacre historique pour le club de la capitale. Il fait d'ailleurs partie des candidats au Ballon d'Or.

Vitinha se sent bien au PSG A 25 ans, Vitinha n'a pas même longtemps à s'intégrer pleinement au PSG. L'arrivée de Luis Enrique a été en plus assez bénéfique pour lui. Il faudra continuer sur la même voie. « Comment vous avez appris en même pas deux ans à être un vrai numéro 6, une sentinelle ? Ca dépend. Si tu me mets numéro 6 dans une équipe qui défend seulement, ça va être mauvais. Mais dans une équipe comme ça où on a le ballon, où on veut ressortir depuis le gardien, c'est parfait pour moi. Je me sens très à l'aise avec le jeu devant. J'aime bien toucher beaucoup le ballon, dans cette position j'ai des opportunités de le faire. Contrôler le rythme de l'équipe aussi, j'aime bien cette position » répond-il dans une interview pour Ligue 1+ avant la rencontre contre le FC Nantes dimanche soir.