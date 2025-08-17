PSG : «Je suis fou», il dénonce un gros problème avec Donnarumma !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato estival, il y a de grandes chances pour que Gianluigi Donnarumma quitte le PSG. L’Italien est poussé vers la sortie par le club de la capitale, qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier pour lui succéder. L’ancien joueur de l’AC Milan fait parfois l’objet de commentaires désobligeants, notamment sur son jeu au pied, ce que regrette Jérôme Alonzo.

Le 13 juillet dernier, en finale de Coupe du monde des clubs contre Chelsea (défaite 3-0), Gianluigi Donnarumma a sans doute disputé son dernier match avec le PSG. Le gardien de but est sur le départ cet été, car il n’a pas prolongé son contrat avec le club de la capitale, mais surtout car Luis Enrique a décidé de miser sur un nouveau numéro un, Lucas Chevalier.

Jérôme Alonzo demande du respect pour Donnarumma Il y a quelques jours, le PSG a annoncé l’arrivée de Lucas Chevalier pour succéder à Gianluigi Donnarumma. L’ancien Lillois gardera maintenant la cage parisienne mais Jérôme Alonzo ne veut pas que les supporters du club de la capitale oublient tout ce qu’a fait l’Italien, notamment cette saison en Ligue des champions. « Les gens ont déjà oublié ce qu’il a fait ou je suis fou ? Si le PSG a soulevé sa première C1, c’est en grande partie grâce à lui. Ça n’empêche pas de trouver Chevalier fantastique », a déclaré l’ancien joueur de Paris auprès du Figaro.