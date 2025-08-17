Transfert à 30M€ : Le gros coup qui échappe à l’OM !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l’OM espère encore se renforcer et notamment en attaque. Amine Adli fait notamment partie des pistes marseillaises, mais Pablo Longoria va devoir faire une croix dessus. En effet, l’ancien joueur de Toulouse va s’engager très prochainement avec Bournemouth contre un chèque de 30M€. Une petite fortune pour Marseille qui ne peut pas rivaliser avec la puissance financière du club de Premier League.

Pour ses grands débuts en Ligue 1 version 2025-2026, l’OM s’est pris les pieds dans le tapis. Opposé à Rennes vendredi soir, le club phocéen s’est incliné 1-0 à la dernière minute alors que les Marseillais étaient en supériorité numérique depuis la 30ème minute. Une contreperformance qui va forcer Pablo Longoria à encore s’activer sur le mercato.

L’OM ne recrutera pas Adli Avant la clôture du marché des transferts, l’OM veut encore mettre la main sur trois ou quatre nouveaux joueurs. Ce qui est sûr, c’est qu’Amine Adli ne sera pas l’un d’eux. Comme annoncé par L’Équipe, le joueur du Bayer Leverkusen qui était pisté par Marseille va finalement s’engager très prochainement avec Bournemouth, qui va débourser 30M€ pour s’offrir les services de l’attaquant français.