 Mercato : L’offre de dernière minute qui fait paniquer l’OM !

Alexis Brunet

Medhi Benatia a prévenu, l’OM veut se montrer actif avant la fin du mercato. Le club phocéen vise encore 3 ou 4 renforts, aussi bien en attaque qu’en défense. Pablo Longoria prospecte notamment en Ligue 1, puisqu’Edon Zhegrova est dans le viseur marseillais. Toutefois, l’ailier kosovar plaît aussi à la Juventus de Turin qui pourrait envoyer une offre de dernière minute.

Vendredi soir, l’OM ouvrait le bal de la nouvelle saison de Ligue 1 avec un déplacement du côté de Rennes. Pourtant en supériorité numérique dès la 30ème minute, les Marseillais n’ont pas réussi à s’imposer et, pire, ils ont même concédé une défaite à la dernière minute à cause d’un but de Ludovic Blas (1-0).

L’OM attend encore des recrues Malgré un recrutement conséquent, cet OM a donc encore beaucoup de failles. Le club phocéen a toutefois prévu de faire encore quelques ajustements avant la fin du mercato et 3 ou 4 recrues pourraient arriver dans les prochaines semaines. L’attaque comme la défense devraient être renforcées.