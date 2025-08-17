 Mercato : L’offre de dernière minute qui fait paniquer l’OM !

Medhi Benatia a prévenu, l’OM veut se montrer actif avant la fin du mercato. Le club phocéen vise encore 3 ou 4 renforts, aussi bien en attaque qu’en défense. Pablo Longoria prospecte notamment en Ligue 1, puisqu’Edon Zhegrova est dans le viseur marseillais. Toutefois, l’ailier kosovar plaît aussi à la Juventus de Turin qui pourrait envoyer une offre de dernière minute.
Vendredi soir, l’OM ouvrait le bal de la nouvelle saison de Ligue 1 avec un déplacement du côté de Rennes. Pourtant en supériorité numérique dès la 30ème minute, les Marseillais n’ont pas réussi à s’imposer et, pire, ils ont même concédé une défaite à la dernière minute à cause d’un but de Ludovic Blas (1-0).
L’OM attend encore des recrues
Malgré un recrutement conséquent, cet OM a donc encore beaucoup de failles. Le club phocéen a toutefois prévu de faire encore quelques ajustements avant la fin du mercato et 3 ou 4 recrues pourraient arriver dans les prochaines semaines. L’attaque comme la défense devraient être renforcées.
La Juventus pourrait doubler l’OM dans le dossier Zhegrova
Au niveau de l’attaque, la piste principale de l’OM depuis quelques semaines se nomme Edon Zhegrova. Le Kosovar voudrait rejoindre Marseille mais pour le moment rien n’est fait et la Juventus de Turin pourrait en profiter. Le Lillois serait également sur la liste de la Vieille Dame d’après les informations de Sportmediaset, qui pourraient d’ailleurs envoyer une offre de dernière minute pour coiffer Marseille au poteau. Affaire à suivre…