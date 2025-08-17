Mercato : Plusieurs transferts annoncés, l’OM peut souffler !

Très ambitieux sur ce mercato estival, l’OM tente actuellement de finaliser l’arrivée d’Edon Zhegrova. L’ailier du LOSC souhaite rallier Marseille, qui est actuellement en pourparlers avancés pour le Kosovar. Si la Juventus est également présente pour le joueur de 26 ans, le club turinois est ralenti par plusieurs transferts actuellement négociés. Explication.
Le mercato estival de l’OM est loin d’être terminé. En effet, le club phocéen qui a déjà conclu de nombreuses arrivées cet été, souhaite désormais finaliser l’arrivée d’Edon Zhegrova. L’ailier de 26 ans souhaite quitter le LOSC afin de rallier Marseille sur cette période de mercato.
L’OM concurrencé par la Juve pour Zhegrova
Et clairement, l’OM ne compte pas laisser passer sa chance dans ce gros dossier. Comme confirmé par le journaliste Fabrizio Romano ce dimanche, le club phocéen est bien en pourparlers avancés avec Lille et le Kosovar dans l’optique d’un transfert. Mais Marseille doit également composer avec la concurrence de la Juventus. En effet, le club turinois est récemment venu aux informations pour Edon Zhegrova.
Le club italien ne peut pas bouger pour le moment
Cependant, le journaliste Gianluigi Longari a lâché des révélations rassurantes pour l’OM ce dimanche. Ce dernier révèle sur X que l’OM est bien devant la Juventus dans cette course à la signature de Zhegrova. Surtout, le club italien doit d’abord finaliser plusieurs départs avant de pouvoir conclure un accord, ce qui joue en la faveur des Phocéens.