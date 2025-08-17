Mercato : Plusieurs transferts annoncés, l’OM peut souffler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très ambitieux sur ce mercato estival, l’OM tente actuellement de finaliser l’arrivée d’Edon Zhegrova. L’ailier du LOSC souhaite rallier Marseille, qui est actuellement en pourparlers avancés pour le Kosovar. Si la Juventus est également présente pour le joueur de 26 ans, le club turinois est ralenti par plusieurs transferts actuellement négociés. Explication.

Le mercato estival de l’OM est loin d’être terminé. En effet, le club phocéen qui a déjà conclu de nombreuses arrivées cet été, souhaite désormais finaliser l’arrivée d’Edon Zhegrova. L’ailier de 26 ans souhaite quitter le LOSC afin de rallier Marseille sur cette période de mercato.

L’OM concurrencé par la Juve pour Zhegrova Et clairement, l’OM ne compte pas laisser passer sa chance dans ce gros dossier. Comme confirmé par le journaliste Fabrizio Romano ce dimanche, le club phocéen est bien en pourparlers avancés avec Lille et le Kosovar dans l’optique d’un transfert. Mais Marseille doit également composer avec la concurrence de la Juventus. En effet, le club turinois est récemment venu aux informations pour Edon Zhegrova.