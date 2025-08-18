«Mieux que Mbappé» : Le Paris FC tente un sacré coup sur le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti en Suisse en janvier 2023, Willem Geubbels s’est engagé au Paris FC et va bientôt retrouver la Ligue 1 à l’âge de 24 ans. Promis à un très grand avenir au début de sa carrière, avec notamment un transfert à 20M€ vers l’AS Monaco, l’attaquant formé à la Ligue 1 n’avait finalement pas répondu aux attentes placées en lui.

Il en faudra plus au Paris FC pour exister en Ligue 1. Pour son premier match dans l’élite après 46 ans d’absence, le club de la capitale s’est incliné sur la pelouse d’Angers, malgré l'expulsion de Louis Mouton (57e). Des ajustements sont encore attendus chez le promu, qui a notamment officialisé durant le week-end l’arrivée de Willem Geubbels, promis à un grand avenir au début de sa carrière.

Une éclosion fulgurante Formé à l’OL, Willem Geubbels s’est rapidement retrouvé sous le feu des projecteurs, devenant un soir de septembre 2017, à 16 ans et un mois, le premier joueur né au XXIe siècle à évoluer en L1, avec la formation rhodanienne. Faute d’accord pour la signature d’un contrat professionnel, l’attaquant aujourd’hui âgé de 24 ans fut alors mis de côté par l’OL, le revoyant chez les U17, et prit ensuite la route de l’AS Monaco pour 20M€. Un dossier « mal géré » par les différentes parties aux yeux d’Armand Garrido, son entraîneur de l’époque.