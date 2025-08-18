«Mieux que Mbappé» : Le Paris FC tente un sacré coup sur le mercato !

Parti en Suisse en janvier 2023, Willem Geubbels s’est engagé au Paris FC et va bientôt retrouver la Ligue 1 à l’âge de 24 ans. Promis à un très grand avenir au début de sa carrière, avec notamment un transfert à 20M€ vers l’AS Monaco, l’attaquant formé à la Ligue 1 n’avait finalement pas répondu aux attentes placées en lui.
Il en faudra plus au Paris FC pour exister en Ligue 1. Pour son premier match dans l’élite après 46 ans d’absence, le club de la capitale s’est incliné sur la pelouse d’Angers, malgré l'expulsion de Louis Mouton (57e). Des ajustements sont encore attendus chez le promu, qui a notamment officialisé durant le week-end l’arrivée de Willem Geubbels, promis à un grand avenir au début de sa carrière.
Une éclosion fulgurante
Formé à l’OL, Willem Geubbels s’est rapidement retrouvé sous le feu des projecteurs, devenant un soir de septembre 2017, à 16 ans et un mois, le premier joueur né au XXIe siècle à évoluer en L1, avec la formation rhodanienne. Faute d’accord pour la signature d’un contrat professionnel, l’attaquant aujourd’hui âgé de 24 ans fut alors mis de côté par l’OL, le revoyant chez les U17, et prit ensuite la route de l’AS Monaco pour 20M€. Un dossier « mal géré » par les différentes parties aux yeux d’Armand Garrido, son entraîneur de l’époque.
« Cet épisode a cassé sa progression »
« On n'a pas été très brillants non plus dans la démarche par rapport à un garçon de cet âge qui ne maîtrisait finalement rien du tout. Il était au milieu entre le club, des agents, son papa et Monaco. Il avait juste besoin de repères à ce moment-là et il n'en a pas eu. Cet épisode a cassé sa progression », estime-t-il, dans les colonnes de L’Équipe.
La suite sera en effet compliquée pour Willem Geubbels, ne répondant pas aux attentes en Principauté, la faute notamment à des blessures à répétition. L’attaquant s’était lui-même mis la pression dès sa signature, en osant la comparaison avec Kylian Mbappé. « Je suis très jeune et j'ai une certaine avance donc la comparaison est assez rapide. Donc oui, je me vois très bien suivre ses pas et pourquoi pas faire mieux », avait-il confié lors de sa présentation. Willem Geubbels a désormais l’occasion de se relancer au Paris FC, qui a déboursé 9M€ hors bonus, et de briller (enfin) en Ligue 1.