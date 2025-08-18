Luis Enrique révèle l’arme secrète du PSG qui va dégoûter tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu de l'absence de préparation physique, à cause de la Coupe du monde des clubs, le PSG doit effectuer une gestion d'effectif très minutieuse. Expert en la matière, Luis Enrique a démontré sa capacité à utiliser son banc de touche de manière idéale comme ce fut le cas contre Tottenham puis le FC Nantes. La règle des cinq remplacements à clairement changer la donne.

Finaliste de la Coupe du monde des clubs le 13 juillet dernier, le PSG a été contraint de reprendre l'entraînement le 6 août avant une première rencontre seulement une semaine plus tard. Sans préparation physique digne de ce nom, Luis Enrique doit donc innover, notamment concernant sa gestion d'effectif.

Le banc du PSG fait la différence ! Et comme à a son habitude, Luis Enrique fait des merveilles dans cet exercice. Contre Tottenham en Supercoupe d'Europe, ce sont effectivement les remplaçants qui ont fait la différence puisque Lee Kang-In et Gonçalo Ramos avaient permis au PSG d'égaliser avant que les deux joueurs ne transforment leur tir-au-but pour offrir la victoire aux siens. L'entrée en jeu de Fabian Ruiz avait également été décisive. Dimanche, rebelotte contre Nantes. Cette fois-ci, c'est un quadruple changement qui a fait la différence puisque Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont changé la face du PSG qui a fini par s'imposer à la Beaujoire (1-0).