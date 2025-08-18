PSG : Transfert de Donnarumma à l’étranger, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Gianluigi Donnarumma est pourtant mis à l'écart au PSG. Poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, le portier italien pourrait rejoindre la Premier League. Alors que les spéculations sont nombreuses au sujet d'une arrivée à Manchester City, Gary Neville l'a invité à signer chez les Reds Devils.

Longtemps critiqué pour son irrégularité, Gianluigi Donnarumma a inversé la tendance la saison dernière, livrant sa meilleure copie depuis son arrivée au PSG en 2021. Pourtant, la direction parisienne a décidé de s'en séparer, notamment en raison de ses émoluments élevés et d’un projet sportif qui vise à renouveler l’effectif.

Donnarumma, un avenir anglais ? Après avoir fait ses adieux au PSG, Donnarumma se serait rapproché de Pep Guardiola. Son agent discuterait actuellement avec Manchester City, et certaines sources évoquent déjà un accord salarial en cours de finalisation. C’est dans ce contexte que Gary Neville a pris la parole, appelant Manchester United à entrer dans la course.