PSG : Transfert de Donnarumma à l’étranger, c’est validé

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Gianluigi Donnarumma est pourtant mis à l'écart au PSG. Poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, le portier italien pourrait rejoindre la Premier League. Alors que les spéculations sont nombreuses au sujet d'une arrivée à Manchester City, Gary Neville l'a invité à signer chez les Reds Devils.
Longtemps critiqué pour son irrégularité, Gianluigi Donnarumma a inversé la tendance la saison dernière, livrant sa meilleure copie depuis son arrivée au PSG en 2021. Pourtant, la direction parisienne a décidé de s'en séparer, notamment en raison de ses émoluments élevés et d’un projet sportif qui vise à renouveler l’effectif.
Donnarumma, un avenir anglais ?
Après avoir fait ses adieux au PSG, Donnarumma se serait rapproché de Pep Guardiola. Son agent discuterait actuellement avec Manchester City, et certaines sources évoquent déjà un accord salarial en cours de finalisation. C’est dans ce contexte que Gary Neville a pris la parole, appelant Manchester United à entrer dans la course.
« Manchester United en a besoin »
« Il y a un problème évident que Manchester United ne peut ignorer : ils doivent trouver un gardien de but. Ils doivent le faire. Emi Martinez et Donnarumma seraient de bonnes options. Non seulement ce sont les meilleurs gardiens d'Europe, mais ce sont aussi de grandes personnalités. Manchester United en a besoin » a confié l'ancien joueur de Manchester United dans des propos rapportés par Sports.ru.