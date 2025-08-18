PSG : «C’est bon», un accord est annoncé pour Donnarumma

La saison 2025/2026 a débuté sans Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, champion d'Europe la saison dernière, a été poussé vers la sortie par le PSG. Remplacé par Lucas Chevalier, il est désormais à la recherche d'un nouveau défi. Des discussions auraient débuté avec Manchester City, et un accord aurait déjà été trouvé.
Gianluigi Donnarumma s'apprête à tourner la page PSG. Poussé vers la sortie par le club parisien, le portier italien s'active pour trouver un nouveau club. Et comme indiqué par le journaliste Ciro Venerato, tout porte à croire que Donnarumma évoluera en Premier League la saison prochaine.
Donnarumma se dirige vers l'Angleterre
Invité de l’émission La Domenica Sportiva Estate, Ciro Venerato évoque un possible transfert à Manchester City. « Une transaction de 35 millions d'euros, plus 16 millions d'euros de salaire ? Que Donnarumma allait rejoindre City, cela m'a toujours paru évident. Je n'ai jamais eu aucun doute à ce sujet » a-t-il confié.
Un accord salarial a été trouvé
Si Manchester City doit encore trouver un accord avec le PSG, il se serait déjà entendu avec Donnarumma. « En ce qui concerne le montant du transfert, il faut voir si City parviendra à dépenser moins que les 35 millions annoncés. En revanche, pour le salaire, c'est bon. C'était l'une des raisons de la rupture avec le PSG » a-t-il déclaré.