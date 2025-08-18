PSG : «C’est bon», un accord est annoncé pour Donnarumma

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison 2025/2026 a débuté sans Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, champion d'Europe la saison dernière, a été poussé vers la sortie par le PSG. Remplacé par Lucas Chevalier, il est désormais à la recherche d'un nouveau défi. Des discussions auraient débuté avec Manchester City, et un accord aurait déjà été trouvé.

Gianluigi Donnarumma s'apprête à tourner la page PSG. Poussé vers la sortie par le club parisien, le portier italien s'active pour trouver un nouveau club. Et comme indiqué par le journaliste Ciro Venerato, tout porte à croire que Donnarumma évoluera en Premier League la saison prochaine.

Donnarumma se dirige vers l'Angleterre Invité de l’émission La Domenica Sportiva Estate, Ciro Venerato évoque un possible transfert à Manchester City. « Une transaction de 35 millions d'euros, plus 16 millions d'euros de salaire ? Que Donnarumma allait rejoindre City, cela m'a toujours paru évident. Je n'ai jamais eu aucun doute à ce sujet » a-t-il confié.