OM - Clash avec Rabiot : Le transfert qui va tout régler !

A l'issue de la première journée de championnat et d'une défaite sur la pelouse du Stade Rennais (0-1), l'OM a connu ses premières secousses en coulisses. En effet, Adrien Rabiot aurait eu un accrochage avec Jonathan Rowe auquel il reprochait notamment son manque d'implication défensive. Et l'ailier anglais pour d'ailleurs prochainement quitter l'OM puisque l'AS Roma préparerait une offre.
Très ambitieux après un mercato agité, l'OM attaquait sa saison en Ligue 1 par un déplacement sur la pelouse du Stade Rennais. Mais les Marseillais se sont inclinés pour leurs grands débuts en championnat (0-1). Une défaite qui a déjà eu des conséquences dans le vestiaire.
Rowe-Rabiot, ça chauffe à l'OM !
En effet, Jonathan Rowe aurait été pris pour cible par ses coéquipiers qui lui reprochaient notamment son manque d'investissement sur le plan défensif comme le révélait RMC. Décrit comme étant « dans un état second », l'Anglais se serait alors défendu et le ton serait monté avec Adrien Rabiot. Les deux hommes se sont frictionnés verbalement, sans en venir aux mains, mais cette situation semble éloigner encore un peu plus Jonathan Rowe de Marseille.
La Roma dégaine une offre pour Rowe !
C'est ainsi dans ce contexte que l'AS Roma tenterait de s'immiscer. En effet, selon les informations du Phocéen, le club de la capitale italienne préparerait une offre pour recruter Jonathan Rowe. Le profil de l'ailier anglais correspond parfaitement aux attentes des Giallorossi qui veulent dynamiser leurs ailes. Une proposition devrait donc rapidement arriver sur le bureau des dirigeants de l'OM. Reste à savoir si elle le conviendra.