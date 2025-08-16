Altercation dans le vestiaire : Adrien Rabiot s’embrouille avec un joueur de l’OM, le gros clash qui peut laisser des traces

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vendredi soir, l’Olympique de Marseille s’est fait surprendre par le Stade Rennais, inscrivant l’unique but de la rencontre par l’intermédiaire de Ludovic Blas dans les dernières secondes de la partie. Roberto De Zerbi et plusieurs de ses cadres ont haussé le ton dans le vestiaire, où un clash entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe s’est produit.

« On n'a pas le droit de faire ce match », « Faut se bouger », « On ne respecte pas tout ce qu'on a mis en place ». Le ton est monté dans le vestiaire de l’OM vendredi soir, après la défaite contre Rennes (0-1). Selon les informations de RMC, Geronimo Rulli, Léo Balerdi, et Pierre-Emile Hojbjerg ont notamment pris la parole pour rappeler à l’ordre leurs coéquipiers après ce premier revers de la saison.

Clash dans le vestiaire entre Rabiot et Rowe Jonathan Rowe se serait retrouvé au cœur des tensions si l’on en croit RMC, expliquant que l’ailier anglais, « dans un état second », s’est défendu en refusant d'être accusé de ne pas avoir réalisé suffisamment d'efforts. Le ton serait alors monté avec Adrien Rabiot, les deux hommes se rapprochant et se frictionnant verbalement, sans en venir aux mains.