Mercato : «Ça me fais ch*er», il balance après son départ de l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu, Valentin Rongier a quitté l’OM et s’est engagé en faveur du Stade Rennais en compagnie de Quentin Merlin. Capitaine du club breton pour la première de la saison face à Marseille justement, le milieu de terrain de 30 ans s’est exprimé sur son capitanat, et n’a pas hésité à plaisanter sur son expérience.

Ce vendredi soir, l’OM a connu un premier coup d’arrêt. Après un mercato estival très ambitieux, le club phocéen espérait sans doute démarre sa saison de la meilleure des manières. Pour cela, il fallait absolument battre le Stade Rennais au Rohazon Park. Mais malgré un avantage numérique pendant une grosse heure de jeu, les hommes de Roberto De Zerbi se sont fait surprendre, et ont concédé une première défaite décevante (1-0).

« Le coach a décidé de me faire porter le brassard ce soir pour être un relais » Cette rencontre était très particulière pour Quentin Merlin et Valentin Rongier, tous deux transférés à Rennes en provenance de l’OM cet été. Le milieu de terrain de 30 ans a rapidement été responsabilisé par Habib Beye, qui lui a confié le brassard de capitaine. A l’issue de la rencontre, Rongier s’est exprimé à ce sujet. « Pour moi, c’est un groupe de leaders. Le coach a décidé de me faire porter le brassard ce soir pour être un relais notamment auprès de l’arbitre, notamment parce que je suis au centre du jeu. Mon comportement ne change aucunement, que j’aie le brassard ou pas », a ainsi confié Valentin Rongier en zone mixte.