«C’est inacceptable» : Il vient de signer à l’OM et hallucine déjà !

Pour son premier match de la saison en Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (0-1) vendredi soir, et ce alors que la formation bretonne a évolué à 10 contre 11 durant une grande partie du match. Une défaite frustrante aux yeux de Timothy Weah, l’une des six recrues de l’été.

L’OM démarre la saison sur une mauvaise note. La bande à Roberto De Zerbi n’a pas su profiter de l’expulsion d’Abdelhamid Aït Boudlal dès la demi-heure de jeu pour prendre l’avantage sur le Stade Rennais et s’est même fait surprendre dans les dernières secondes de la rencontre par Ludovic Blas (1-0), auteur du premier but de la saison en Ligue 1. De quoi grandement frustrer les Marseillais, à l’instar de Timothy Weah, au micro de Ligue 1+.

« C’est inacceptable » « Il nous a manqué un peu de grinta, prendre un but en supériorité, c’est inacceptable, j’ai confiance en tout le monde et je pense que la suite va être bien, a confié l’Américain, qui a signé à l’OM durant le mercato estival. On ne l’a pas fait ce soir, c’est dur à accepter car on a des joueurs qui veulent gagner, on doit se remettre en question pour faire mieux au prochain match ».