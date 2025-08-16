L’OM déjà en crise ? Ça part au clash dans le vestiaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille entame cette nouvelle saison de Ligue 1 par une défaite. Malgré leur supériorité numérique face au Stade Rennais (0-1) pendant plus d’une heure, les hommes de Roberto De Zerbi ont laissé échapper les trois points et n’ont pas caché leur grande frustration après la rencontre. Selon RMC, le ton est monté dans le vestiaire...

La saison de l’OM démarre mal avec une première défaite sur la pelouse du Stade Rennais (0-1), qui a pourtant disputé une grande partie du match à 10 contre 11. Roberto De Zerbi et ses joueurs l’avaient ainsi mauvaise au coup de sifflet final, une frustration qui s’est prolongée dans le vestiaire, où le ton est monté selon les informations de RMC Sport.

Les joueurs de l’OM se lâchent dans le vestiaire Alors que la colère de Roberto De Zerbi a été entendue en zone mixte vendredi soir, certains joueurs ont également haussé le ton. C’est le cas de Geronimo Rulli, Léo Balerdi, et Pierre-Emile Hojbjerg, lâchant, en substance : « On n'a pas le droit de faire ce match », « Faut se bouger », « On ne respecte pas tout ce qu'on a mis en place ».