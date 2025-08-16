Retour à l’OM : Florian Thauvin lâche une grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Florian Thauvin a décidé de faire son grand retour en Ligue 1. Précédemment du côté de l’Udinese, le champion du monde 2018 s’est engagé avec le RC Lens. Retrouvant donc le championnat de France, l’ancien joueur de l’OM attend d’ailleurs particulièrement les retrouvailles avec le club phocéen, ayant notamment d’ores et déjà coché la date de son retour au Vélodrome.

Ce samedi, le RC Lens lance sa saison de Ligue 1 avec la réception de l’OL. Une rencontre qui devrait donc être l’occasion de revoir Florian Thauvin au sein du championnat de France. En effet, aujourd’hui, le Français est avec les Sang et Or. Parti de l’OM en 2021, Thauvin est déjà impatient de recroiser la route du club phocéen.

« Ça me fera chaud au coeur » Interrogé par BeIN Sports, Florian Thauvin s’est confié sur ses futures retrouvailles avec l’OM. Le désormais joueur du RC Lens a ainsi fait savoir : « J’ai déjà coché des matchs particuliers dans le calendrier ? Bien évidemment, contre l’OM, le retour au Vélodrome. Sur le plan psychologique et émotionnel, c’est quelque chose qui me fera chaud au coeur ».