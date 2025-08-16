Retour à l’OM : Florian Thauvin lâche une grande annonce !

Cet été, Florian Thauvin a décidé de faire son grand retour en Ligue 1. Précédemment du côté de l’Udinese, le champion du monde 2018 s’est engagé avec le RC Lens. Retrouvant donc le championnat de France, l’ancien joueur de l’OM attend d’ailleurs particulièrement les retrouvailles avec le club phocéen, ayant notamment d’ores et déjà coché la date de son retour au Vélodrome.
Ce samedi, le RC Lens lance sa saison de Ligue 1 avec la réception de l’OL. Une rencontre qui devrait donc être l’occasion de revoir Florian Thauvin au sein du championnat de France. En effet, aujourd’hui, le Français est avec les Sang et Or. Parti de l’OM en 2021, Thauvin est déjà impatient de recroiser la route du club phocéen.
« Ça me fera chaud au coeur »
Interrogé par BeIN Sports, Florian Thauvin s’est confié sur ses futures retrouvailles avec l’OM. Le désormais joueur du RC Lens a ainsi fait savoir : « J’ai déjà coché des matchs particuliers dans le calendrier ? Bien évidemment, contre l’OM, le retour au Vélodrome. Sur le plan psychologique et émotionnel, c’est quelque chose qui me fera chaud au coeur ».
« Le club est en train de devenir une grosse puissance de la Ligue 1 »
« C’est vrai que le club a franchi un cap ces dernières années avec le travail mis en place par Longoria et Benatia. Le club est en train de devenir une grosse puissance de la Ligue 1 et il va bientôt être un acteur majeur du football européen. Chaque année, l’effectif se renforce. Ça va être une très belle équipe. Je suis très content pour le club », a poursuivi Thauvin concernant l’OM, qui se déplacera à Lens le week-end du 26 octobre et accueillera les Sang et Or le week-end du 25 janvier.