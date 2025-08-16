Problème à l'OM, De Zerbi se lâche sur Rabiot !

Ce vendredi soir, l'OM a perdu son premier match officiel de la saison face au Stade Rennais. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Roberto De Zerbi a admis qu'Adrien Rabiot n'avait pas évolué à son meilleur niveau au Roazhon Park. Toutefois, l'entraineur de l'OM a affirmé que l'international français n'était pas responsable du faux pas de son équipe.
Ce vendredi soir, l'OM a lancé officiellement sa saison 2025-2026. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a affronté le Stade Rennais. en ouverture de la première journée de Ligue 1.
Rennes-OM : Rabiot n'était pas dans son assiette
Opposé au Stade Rennais ce vendredi soir, l'OM s'est incliné au Roazhon Park (1-0). Titularisé par Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot est passé à côté de son match. Malgré tout, le coach de l'OM refuse de l'accabler.
«Ce n'est pas à cause de Rabiot»
« Pouvez-vous nous expliquer le positionnement de Rabiot ? Il a joué là où il a toujours joué avec moi. C'est sûr qu'à 11 contre 10, il y avait encore moins d'espace. Alors oui, ce n'est pas sa meilleure performance avec nous, mais le problème a été général. Ce n'est pas à cause de Rabiot que l'OM n'a pas gagné ce match », a confié Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM, en conférence de presse d'après-match.