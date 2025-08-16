Problème à l'OM, De Zerbi se lâche sur Rabiot !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM a perdu son premier match officiel de la saison face au Stade Rennais. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Roberto De Zerbi a admis qu'Adrien Rabiot n'avait pas évolué à son meilleur niveau au Roazhon Park. Toutefois, l'entraineur de l'OM a affirmé que l'international français n'était pas responsable du faux pas de son équipe.

Ce vendredi soir, l'OM a lancé officiellement sa saison 2025-2026. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a affronté le Stade Rennais. en ouverture de la première journée de Ligue 1.

Rennes-OM : Rabiot n'était pas dans son assiette Opposé au Stade Rennais ce vendredi soir, l'OM s'est incliné au Roazhon Park (1-0). Titularisé par Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot est passé à côté de son match. Malgré tout, le coach de l'OM refuse de l'accabler.