L'OM pris au piège, la taupe que personne n'a vu venir !

Ce vendredi soir, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Stade Rennais pour le lancement de cette saison en Ligue 1. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils se sont inclinés par le plus petit des scores (1-0). Transféré de l'OM à Rennes cet été, Valentin Rongier a avoué qu'il avait transmis des informations précieuses sur son ancien club à Habib Beye.
La saison de Ligue 1 a démarré ce vendredi soir avec le choc entre le Stade Rennais et l'OM au Roazhon Park. Pour son premier match de championnat, l'équipe de Roberto De Zerbi s'est inclinée contre celle d'Habib Beye (1-0).
Rennes-OM : Rongier a tout dit à Beye
Lors d'un entretien accordé à Ligue 1+ , Valentin Rongier s'est livré sur la victoire du Stade Rennais face à l'OM. Transféré de Marseille à Rennes lors de ce mercato estival, le milieu de terrain de 30 ans a avoué qu'il avait décortiqué le plan de jeu de Roberto De Zerbi avec Habib Beye avant le match.
«J’ai parlé avec le coach, il avait besoin d’informations»
« Je suis très content de la manière dont l’équipe s’est comportée, on a pas lâché, on savait qu’on allait avoir des opportunités, il y a eu une solidarité exceptionnelle, on peut et on doit faire mieux dans le jeu mais c’est une très belle soirée. (...) J’ai parlé avec le coach forcément, on a eu un tête à tête cette semaine, il avait besoin d’informations, notamment sur les sorties de balle. On voulait les presser sur leurs ballons arrêtés, sur les 6 mètres, ils prennent des risques, on l’a vu. On voulait casser les relations entre le gardien, les défenseurs, ça a fonctionné jusqu’à ce qu’on soit 10, même en les connaissant par coeur, il y avait de la fatigue donc on a évolué en bloc bas après pour opérer en contre attaque et ça nous a souri ce soir. Encore une fois, je souligne la solidarité qui était exceptionnelle », a déclaré Valentin Rongier, le numéro 21 du Stade Rennais.