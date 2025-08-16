L'OM pris au piège, la taupe que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Stade Rennais pour le lancement de cette saison en Ligue 1. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils se sont inclinés par le plus petit des scores (1-0). Transféré de l'OM à Rennes cet été, Valentin Rongier a avoué qu'il avait transmis des informations précieuses sur son ancien club à Habib Beye.

La saison de Ligue 1 a démarré ce vendredi soir avec le choc entre le Stade Rennais et l'OM au Roazhon Park. Pour son premier match de championnat, l'équipe de Roberto De Zerbi s'est inclinée contre celle d'Habib Beye (1-0).

Rennes-OM : Rongier a tout dit à Beye Lors d'un entretien accordé à Ligue 1+ , Valentin Rongier s'est livré sur la victoire du Stade Rennais face à l'OM. Transféré de Marseille à Rennes lors de ce mercato estival, le milieu de terrain de 30 ans a avoué qu'il avait décortiqué le plan de jeu de Roberto De Zerbi avec Habib Beye avant le match.