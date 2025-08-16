«C’est un truc de ouf» : L’OM boucle le transfert d'un joueur, et ça le régale déjà !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Valentin Rongier et Quentin Merlin ont réussi leur grande première sous le maillot rennais en s’imposant face à l’Olympique de Marseille (1-0) vendredi soir. Le latéral de 23 ans s’est notamment distingué par sa passe décisive pour Ludovic Blas dans les dernières secondes de la rencontre, de quoi le rendre heureux.

Le premier match de la saison opposant le Stade Rennais à l’OM (1-0) avait une saveur particulière pour Valentin Rongier et Quentin Merlin. Les deux joueurs ont quitté la cité phocéenne durant le mercato estival pour prendre la direction de la Bretagne et ont réussi cette première face à leur ancien club, Quentin Merlin étant notamment passeur décisif pour Ludovic Blas sur l’unique but de la rencontre.

« Je n'ai jamais fait une victoire aussi dure, aussi incroyable » Après la rencontre, Quentin Merlin avait de quoi être heureux. « On a été solidaires, combatifs, avec beaucoup d'ambitions, sans relâchement. Dans ma carrière, je n'ai jamais fait une victoire aussi dure, aussi incroyable, s’est enflammé l’ancien joueur de l’OM, rapporté par L’Équipe. Les émotions étaient incroyables pour notre premier match de Championnat, à 10 contre 11, avec le scénario à la fin, alors qu'on subit beaucoup dans le match. La victoire à la fin, c'est la libération. Quand je vois les courses qu'a faites Moussa, il n'a jamais rien lâché, toute l'équipe a eu un supplément d'âme. Mais c'est le premier match. Il faut en faire 33 comme ça, c'est le plus dur. Il faut être régulier, continuer de travailler comme ça. »