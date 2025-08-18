Transfert à 35M€ : Coup de théâtre pour l'OM !

Amadou Diawara

Désireux de renforcer davantage sa défense centrale, l'OM aurait jeté son dévolu sur Joel Ordonez. D'ailleurs, le crack équatorien de 21 ans serait à un pas de migrer vers Marseille. Malgré tout, Joel Ordonez a été inclus dans le groupe du Club Brugge pour le déplacement chez les Rangers de ce mardi.

Alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre à 20 heures, l'OM de Pablo Longoria n'aurait pas encore terminé son recrutement. En effet, Medhi Benatia aimerait offrir un nouveau défenseur central à Roberto De Zerbi d'ici la fin du marché.

Mercato : Ordonez est à un pas de l'OM Pour remplir cette mission, Medhi Benatia aurait identifié le profil de Joel Ordonez. D'ailleurs, à en croire les dernières indiscrétions de Sacha Tavolieri, il ne resterait plus qu'une étape à franchir pour que le crack équatorien de 21 ans puisse signer à l'OM. En effet, le Club Brugge attendrait d'avoir des garanties de paiement de la part des Marseillais pour laisser partir son numéro 4, réclamant environ 35M€ pour sa vente. En attendant, l'écurie belge ne compte pas se priver de Joel Ordonez.