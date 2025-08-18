Après avoir piégé l'OM, cette taupe va se racheter sur le mercato ?

Amadou Diawara

Transféré de l'OM au Stade Rennais cet été, Valentin Rongier a avoué qu'il avait décrypté les plans de Roberto De Zerbi avec Habib Beye, et ce, avant le choc entre les deux clubs lors de la première journée de Ligue 1. Alors que les Marseillais se sont inclinés en Bretagne, le milieu de terrain de 30 ans pourrait se racheter envers son ancienne équipe en débloquant le transfert de Neal Maupay.

Après avoir évolué pendant six saisons à l'OM, Valentin Rongier a fait ses valises cet été. En effet, le milieu de terrain de 30 ans a quitté Marseille pour migrer vers Rennes.

OM : Le Stade Rennais s'intéresse à Maupay ? Ayant signé un contrat de trois saisons avec le Stade Rennais, Valentin Rongier a déjà retrouvé l'OM. En effet, les deux clubs se sont affrontés au Roazhon Park ce vendredi soir, et ce, pour le compte de la première journée de Ligue 1. Comme il l'a reconnu lui-même, Valentin Rongier a renseigné Habib Beye sur les plans de jeu de Roberto De Zerbi. Ce qui a porté ses fruits, puisque le Stade Rennais l'a emporté face à l'OM (1-0). Pourtant, Abdelhamid Aït Boudlal s'est fait expulser dès la 31ème minute de jeu. « J’ai parlé avec le coach forcément, on a eu un tête à tête cette semaine, il avait besoin d’informations, notamment sur les sorties de balle. On voulait les presser sur leurs ballons arrêtés, sur les 6 mètres, ils prennent des risques, on l’a vu. On voulait casser les relations entre le gardien, les défenseurs, ça a fonctionné jusqu’à ce qu’on soit 10, même en les connaissant par coeur », a avoué Valentin Rongier au micro de Ligue 1+.