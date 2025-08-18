Mercato : Cette pépite du PSG va signer chez le voisin ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, Ilyes Housni pourrait ne plus faire long feu au PSG. En effet, le Red Star souhaiterait s'attacher les services du crack de 20 ans cet été, et ce, sous la forme d'un prêt. Reste à savoir si le PSG est prêt à laisser filer Ilyes Housni vers Saint-Ouen.

Formé au PSG, Ilyes Housni n'a pas encore réussi à s'imposer avec l'équipe première, mais il fait partie des belles promesses du club. Pour s'aguerrir et emmagasiner du temps de jeu, la pépite de 20 ans pourrait se faire prêter une nouvelle fois.

PSG : Le Red Star veut recruter Hounsi Selon les informations de Foot Mercato, Ilyes Housni aurait un admirateur en Ligue 2. En effet, le Red Star verrait d'un bon l'oeil l'idée de recruter le jeune talent du PSG sous la forme d'un prêt. Si un accord tripartite est trouvé, Ilyes Hounsi n'ira pas bien loin, puisque le club emmené par Grégory Poirier évolue en région parisienne, plus précisément à Saint-Ouen-sur-Seine en Seine-Saint-Denis.