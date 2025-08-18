Transfert : L'OM a choisi sa prochaine recrue de l'été, un nouveau coup à la Aubameyang est programmé !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a bouclé la signature d'Ismaël Bennacer, et ce, sous la forme d'un prêt. De retour à l'AC Milan depuis la fin de la saison 2024-2025, l'international algérien pourrait revenir à Marseille d'ici la fin de cette fenêtre de transferts. En effet, Ismaël Bennacer serait la priorité de l'OM au milieu de terrain.

Désireux de renforcer son milieu de terrain lors du dernier mercato hivernal, l'OM a bouclé le prêt d'Ismaël Bennacer. Engagé jusqu'au 30 juin avec le club marseillais, l'international algérien a fait son retour à l'AC Milan.

Bennacer : L'AC Milan a refusé la dernière offre de l'OM Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Ismaël Bennacer fait partie des priorités de l'OM au milieu de terrain. Ainsi, comme annoncé il y a dix jours, le club présidé par Pablo Longoria a formulé une nouvelle offre de prêt à l'AC Milan. Toutefois, les Rossoneri ont refusé la proposition olympienne. Déterminés à rapatrier le joueur de 27 ans, les Marseillais devraient revenir à la charge d'ici la fin du mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures.