Luis Enrique en pleine rêve : Le transfert tant attendu est enfin bouclé, le PSG tient le joueur «parfait» !

Ce n'est pas un secret, Luis Enrique avait fait du recrutement d'un axial droit une priorité cet été afin d'offrir une vraie alternative à Marquinhos. C'est ainsi qu'après de longues négociations avec Bournemouth, Illia Zabarnyi a finalement débarqué au PSG. Et alors que l'Ukrainien faisait ses grands débuts dimanche soir, Luis Enrique n'a pas caché sa joie de pouvoir s'appuyer sur son nouveau joueur.

Comme l'été dernier, le PSG renforce son effectif avec quelques retouches et les Parisiens ont une nouvelle fois attendu le mois d'août pour lancer leur mercato. Ainsi, il y a d'abord eu le transfert de Lucas Chevalier, bouclé pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Et dans les foulée, le PSG a bouclé l'arrivée d'Illia Zabarnyi.

Grande première pour Zabarnyi avec le PSG L'international ukrainien a effectivement débarqué en provenance de Bournemouth pour environ 66M€ bonus compris et alors qu'il est arrivé trop tardivement pour prétendre à une place dans le groupe contre Tottenham mercredi, Illia Zabarnyi a donc du attendre dimanche soir et le déplacement à Nantes pour faire ses grands débuts au PSG. Aligné d'entrée aux côtés de Lucas Beraldo, l'Ukrainien a été convaincant, permettant à sa nouvelle équipe de s'imposer (1-0).