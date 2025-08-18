La presse italienne annonce le prochain transfert de l'OM !

Axel Cornic

Avec le début de la saison en Ligue 1 et la fin du mercato qui approche à grands pas, ça s’emballe à l’Olympique de Marseille. Plusieurs recrues sont encore attendues par Roberto De Zerbi, qui pourrait bien voir un grand retour se préciser au cours des prochains jours.

Quel sera le prochain joueur à poser ses valises à Marseille ? La défaite face au Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1 (0-1), a montré que quelque chose manquait encore à cet OM et c’est le cas au milieu de terrain. Ainsi, les prochaines semaines du mercato pourraient nous offrir la fin de l’un des plus longs feuilletons de l’été.

Bennacer de retour à l’OM ? Il s’agit évidemment d’Ismaël Bennacer, qui avait rejoint l’OM en prêt en janvier dernier, avant de finalement repartir à l’AC Milan. Nous vous parlons de ce dossier sur le10sport.com depuis le début du mercato et récemment, nous vous avons révélé qu’une nouvelle offre marseillaise a été formulée pour l’international algérien. Malheureusement, elle ne serait pas du gout des Milanais, qui l’ont refusée.