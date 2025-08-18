OM : Aubameyang va provoquer un transfert !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Neal Maupay pourrait quitter l'OM de Pablo Longoria lors de ce mercato estival. Barré par la concurrence d'Amine Gouiri et de Pierre-Emerick Aubameyang cette saison, le buteur de 29 ans pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs. Alors que Roberto De Zerbi a laissé Neal Maupay à Marseille ce week-end, l'OM est ouvert à son départ, et ce, même s'il s'entraine normalement avec l'équipe première.

Après avoir passé une saison à Al Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à l'OM lors de ce mercato estival. Libre de tout contrat, l'attaquant gabonais est revenu gratuitement à Marseille. Ce qui ne fait pas les affaires de Neal Maupay.

OM : Maupay est éclipsé par Gouiri et Aubameyang Depuis l'arrivée d'Amine Gouiri lors du dernier mercato hivernal, Neal Maupay est descendu dans la hiérarchie de Roberto De Zerbi. Et avec le rapatriement de Pierre-Emerick Aubameyang, la situation de l'avant-centre de 29 ans s'est aggravée. En effet, Neal Maupay n'a pas été convoqué pour le déplacement à Rennes de ce vendredi. Resté à Marseille pour la première journée de Ligue 1, l'ancien pensionnaire d'Everton devrait changer d'air cet été.