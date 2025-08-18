OM : C'est le feu en attaque, deux transferts bouclés coup sur coup ?

Après son clash avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe pourrait quitter l'OM. Alors qu'ils réclameraient environ 20M€ pour la vente de l'attaquant anglais, les Marseillais pourraient immédiatement réinvestir cet argent. En effet, le club présidé par Pablo Longoria devrait utiliser l'enveloppe récupérée grâce à Jonathan Rowe pour arracher Edon Zhegrova au LOSC.
Pour son entrée en lice en Ligue 1, l'OM s'est déplacée sur la pelouse du Stade Rennais : le Roazhon Park. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils se sont fait piéger par Rennes lors de la première journée du championnat de France. S'il a été réduit à 10 en cours de match, le club emmené par Habib Beye a tout de même réussi à battre la bande à Mason Greenwood (1-0). Ce qui a fait naitre des tensions à l'OM. En effet, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont eu une altercation dans le vestiaire.
Mercato : Zhegrova, le successeur de Rowe à l'OM ?
«Le départ de Rowe ? Ça aide pour Zhegrova»
Via son compte X, La Minute OM a affirmé que le club présidé par Pablo Longoria aura plus de chances de recruter Edon Zhegrova (26 ans) s'il se débarrasse de Jonathan Rowe au préalable. « Le départ de Jonathan Rowe ? Ça aide pour le transfert de Zhegrova », peut-on lire sur le réseau social. Pour rappel, le LOSC souhaiterait empocher un chèque de près de 20M€ pour le transfert de son numéro 23. Reste à savoir si Edon Zhegrova va finalement remplacer Jonathan Rowe à l'OM lors de ce mercato estival, qui ferme ses portes le 1er septembre à 20 heures.