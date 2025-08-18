OM : C'est le feu en attaque, deux transferts bouclés coup sur coup ?

Amadou Diawara

Après son clash avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe pourrait quitter l'OM. Alors qu'ils réclameraient environ 20M€ pour la vente de l'attaquant anglais, les Marseillais pourraient immédiatement réinvestir cet argent. En effet, le club présidé par Pablo Longoria devrait utiliser l'enveloppe récupérée grâce à Jonathan Rowe pour arracher Edon Zhegrova au LOSC.

Pour son entrée en lice en Ligue 1, l'OM s'est déplacée sur la pelouse du Stade Rennais : le Roazhon Park. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils se sont fait piéger par Rennes lors de la première journée du championnat de France. S'il a été réduit à 10 en cours de match, le club emmené par Habib Beye a tout de même réussi à battre la bande à Mason Greenwood (1-0). Ce qui a fait naitre des tensions à l'OM. En effet, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont eu une altercation dans le vestiaire.

Mercato : Zhegrova, le successeur de Rowe à l'OM ? Après son clash avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe pourrait quitter l'OM. En effet, le club olympien serait prêt à vendre l'attaquant anglais de 22 ans en cas d'offre à hauteur de 20M€. Ce qui pourrait débloquer le transfert d'Edon Zhegrova, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le LOSC.