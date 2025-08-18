«L’histoire est terminée» : Daniel Riolo lâche en direct le prochain transfert de l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille n’a pas fini son mercato et cherche notamment à mettre la main sur Edon Zhegrova, désireux de quitter le LOSC à un an de la fin de son contrat. Pour Daniel Riolo, l’histoire entre l’attaquant kosovar et le club nordiste est d’ores et déjà terminée, le journaliste incitant Olivier Létang à rapidement tourner la page.

« Létang doit se séparer de Zhegrova » « Létang doit surtout se séparer de Zhegrova. Je ne sais pas s'il peut réellement en tirer 20M€ ou même 15, mais l'histoire est terminée et il faut qu'il aille recruter ailleurs », a confié le journaliste Daniel Riolo, dans l’After Foot dimanche soir.