Rabiot : La punition de l'OM après le clash !

Vendredi soir, à l’issue de la défaite de l’OM sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), les esprits se sont échauffés au sein du vestiaire marseillais. D’après RMC, la situation était tendue entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe notamment. Ce lundi, le club phocéen a décidé de sanctionner les deux joueurs.
L’OM déjà en crise ? Vendredi soir, le club phocéen a subi une défaite terriblement frustrante sur la pelouse du Stade Rennais. En supériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre, les hommes de Roberto De Zerbi ont été punis par un but de Ludovic Blas dans les derniers instants du match. Au sein du vestiaire, les esprits se sont échauffés.
Clash entre Rabiot et Rowe
En effet, RMC Sport a révélé que l’ambiance était très tendue suite à cette défaite pour le premier match de championnat de la saison. S’étant senti visé par divers reproches, Jonathan Rowe serait entré dans un état second. L’Anglais s’est sérieusement frictionné avec Adrien Rabiot, sans que cela ne parte en bagarre pour autant.
Les deux joueurs exclus par l’OM !
Néanmoins, cette scène ne semble pas avoir plu du tout à l’équipe dirigeante de l’OM. Car ce lundi après-midi, RMC révèle que le club marseillais a décidé d’exclure temporairement Adrien Rabiot et Jonathan Rowe du groupe. Reste désormais à savoir pour combien de temps...