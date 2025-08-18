Rabiot : La punition de l'OM après le clash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vendredi soir, à l’issue de la défaite de l’OM sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), les esprits se sont échauffés au sein du vestiaire marseillais. D’après RMC, la situation était tendue entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe notamment. Ce lundi, le club phocéen a décidé de sanctionner les deux joueurs.

L’OM déjà en crise ? Vendredi soir, le club phocéen a subi une défaite terriblement frustrante sur la pelouse du Stade Rennais. En supériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre, les hommes de Roberto De Zerbi ont été punis par un but de Ludovic Blas dans les derniers instants du match. Au sein du vestiaire, les esprits se sont échauffés.

Clash entre Rabiot et Rowe En effet, RMC Sport a révélé que l’ambiance était très tendue suite à cette défaite pour le premier match de championnat de la saison. S’étant senti visé par divers reproches, Jonathan Rowe serait entré dans un état second. L’Anglais s’est sérieusement frictionné avec Adrien Rabiot, sans que cela ne parte en bagarre pour autant.