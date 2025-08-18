Son transfert à l’OM est annulé : Un buteur dit tout !

Prêté à Trabzonspor la saison dernière, Simon Banza (Sporting Braga) s'est confié sur un prétendu intérêt de l'OM. Annoncé dans le viseur de Pablo Longoria durant l'été 2024, l'attaquant congolais de 29 ans a confirmé qu'il n'était pas contre une arrivée dans la cité phocéenne. Mais visiblement, l'intérêt marseillais s'est envolé.
Durant l'été 2024, le nom de Simon Banza est un temps revenu avec insistance du côté de l'OM. Malgré les rumeurs, l'attaquant congolais s'est finalement engagé avec le Sporting Braga avant d'être prêté à Trabzonspor. Questionné par Top Mercato, Banza ne cache pas que rejoindre un club comme l'OM aurait été une perspective séduisante.
« Si ça m’aurait plu ? Bien sûr ! C’est Marseille ! »
« Moi, je n’ai pas discuté personnellement avec quelqu’un de là-bas, mais peut-être qu’il y avait un intérêt, je ne sais pas. Moi, on ne m’a pas appelé directement par rapport à ça en tout cas. Si ça m’aurait plu ? Bien sûr ! C’est Marseille ! C’est un club de légende qu’il faut respecter. Il y a le PSG, il y a Marseille. Ça reste un sacré projet. Ils ont fait une super saison et je pense que ça va continuer quand on voit le recrutement qu’ils font » a confié Banza.
Banza disponible cet été ?
Dès cet été ? En tout cas, Banza n’a pas fermé la porte à un départ : « J’ai toujours le même objectif que l’été dernier. J’ai toujours en tête d’aller voir quelque chose de nouveau. On verra comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Ça va être une fin de mercato palpitante ». Mais son arrivée à l'OM ne semble pas prévue pour tout de suite. Le club marseillais paraît suffisamment pourvu à son poste.