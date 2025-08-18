Son transfert à l’OM est annulé : Un buteur dit tout !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté à Trabzonspor la saison dernière, Simon Banza (Sporting Braga) s'est confié sur un prétendu intérêt de l'OM. Annoncé dans le viseur de Pablo Longoria durant l'été 2024, l'attaquant congolais de 29 ans a confirmé qu'il n'était pas contre une arrivée dans la cité phocéenne. Mais visiblement, l'intérêt marseillais s'est envolé.

Durant l'été 2024, le nom de Simon Banza est un temps revenu avec insistance du côté de l'OM. Malgré les rumeurs, l'attaquant congolais s'est finalement engagé avec le Sporting Braga avant d'être prêté à Trabzonspor. Questionné par Top Mercato, Banza ne cache pas que rejoindre un club comme l'OM aurait été une perspective séduisante.

« Si ça m’aurait plu ? Bien sûr ! C’est Marseille ! » « Moi, je n’ai pas discuté personnellement avec quelqu’un de là-bas, mais peut-être qu’il y avait un intérêt, je ne sais pas. Moi, on ne m’a pas appelé directement par rapport à ça en tout cas. Si ça m’aurait plu ? Bien sûr ! C’est Marseille ! C’est un club de légende qu’il faut respecter. Il y a le PSG, il y a Marseille. Ça reste un sacré projet. Ils ont fait une super saison et je pense que ça va continuer quand on voit le recrutement qu’ils font » a confié Banza.